高繞便道肇禍 休旅車跌落山谷1死4傷

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（中央社記者洪學廣屏東14日電）藤枝高繞路段下午發生休旅車跌落15公尺深山谷，造成1死4傷車禍。屏東林管處說明，事故地點不在藤枝國家森林遊樂區內，而是桃源區公所於莫拉克風災後維護管理的「高繞便道」。

屏東林區管理處發布訊息說明，事故發生地點並非藤枝國家森林遊樂區內，也並非正在施工的藤枝聯外道路，而是桃源區公所於「莫拉克」風災後維管的「高繞便道」（土地所有權屬私有地及原保地），僅供緊急情況、公務車輛、當地居民農作必要使用。

若是申請入園遊客，申請成功後均會收到訊息，提醒自18K起須以步行方式入園；在18K管制處也設置告示牌，勸導遊客車輛勿進入。至於車輛行駛高繞便道有無罰則部分，待桃源區公所後續釐清。

針對今天這起車輛翻落意外，屏東林管處表示，這輛RAV4休旅車，司機含乘客5人行經18K高繞路段翻落邊坡。警消趕抵現場當下協調當地居民以小怪手將工區紐澤西護欄移開後搶救。

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屏東林管處表示，藤枝聯外道路18K起有道路工程屬於工區，為維護工區安全，以管制鐵門及紐澤西護欄阻隔，避免車輛及遊客進入。園區2時30分接獲車禍通報，當時天氣是晴天，事故原因仍待釐清。目前未確認是否為入園遊客，但車輛行駛於高繞便道，並未進入工區。

高雄市政府警察局六龜分局晚間告訴中央社記者，下午這起1死、4傷車禍，駕駛55歲吳女救出時已無生命跡象，後續送旗山醫院途中搶救不治。其他車上4人經送醫無生命危險。（編輯：孫承武）1110914