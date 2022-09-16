職業賭場隱身雲林民宅 一夜賭資逾244萬元

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）楊姓男子在雲林縣褒忠鄉經營職業賭場，甫開業就被警方掌握情資，昨天凌晨逮捕楊男等39人、賭資逾244萬元。楊男等5人依賭博罪移送法辦，其餘賭客黃男等34人依社維法裁罰。

雲林縣虎尾警分局偵查隊長郭建宏今天接受媒體聯訪表示，警方日前獲報有職業賭場利用中秋假期警方忙於各項勤務時在褒忠鄉流竄，分局長廖志明知悉後立即指示偵查隊成立專案小組全力查緝。

警方經多日布線埋伏跟監蒐證，發現職業賭場為規避警方查緝隱身在民宅內，立即向雲林地方法院聲請搜索票獲准，廖志明昨天凌晨率領專案小組持雲林地方法院核發的搜索票，前往賭場執行攻堅後搜索。

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專案小組當場查獲職業賭場62歲楊姓負責人向許姓屋主租用民宅，並僱請荷官、清帳、記帳、把風等工作人員，聚集賭客黃男等39人，以麻將為賭具，把玩俗稱「推筒子」方式對賭，現場查扣抽頭金新台幣1萬8000元、賭客共同賭資244萬餘元等證物。

警方訊問後將經營賭場的楊姓負責人等5人，依賭博罪移送雲林地檢署偵辦，賭資244萬餘元依法沒入，另賭客黃姓男子等34人依社維法各裁罰3000元。（編輯：郭諭儒）1110916