琉球船長猝逝 海巡載代理船長馳援最快半個月返港

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）琉球籍漁船「金隆成18號」，陳姓船長15日晚間因病猝逝海上，7名外籍船員都不會開船，海巡艦艇今天搭載代理船長出發，最快半個月航行，就可以把人、船接回台灣。

琉球區漁會告訴中央社記者，海巡艦艇12時許已搭載代理船長出發前往救援，事發在距離台灣2200浬的關島北方海域，若海象正常，至少3至4天才能會船，行駛漁船再從海域返港，約要10天以上水路。

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事發在14日下午2時許，在關島北方海域作業的「金隆成18號」，因陳姓船長身體虛弱不適，東港漁業電台接獲通報，家屬擔心病情惡化，請求支援，要將船長接回台灣就醫。

直到15日，陳姓船長昏倒沒有意識，船上7名印尼籍漁工不懂中文，心急家屬透過仲介聯繫，當天晚間得知船長已經沒有呼吸心跳消息，船上也沒有其他人會開船，家屬更憂心全船漂流進入關島海域，請求協助。（編輯：陳仁華）1110918