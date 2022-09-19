邱和順遭控靠司改會當靠山騙舍友 不起訴處分

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（中央社記者高華謙新北19日電）台北看守所舍友指控，死囚邱和順涉施詐術借200萬元，不但自稱是司改會救援對象，背景很硬，可幫忙弄到外役監，還簽本票擔保。新北地檢署今天以犯罪嫌疑不足，不起訴處分。

邱和順被控與共犯在民國76年12月綁架男童陸正殺害棄屍，再向家屬勒贖新台幣100萬元得逞。邱和順另被控在同年11月約出保險業務員柯洪玉蘭，索討50萬元不成後殺害分屍。

歷經13次審判，100年7月邱和順遭最高法院判處死刑、褫奪公權終身定讞；司改會等民間團體認為邱和順案是冤錯案件，多年來持續奔走救援。

新北地方檢察署表示，目前羈押在法務部矯正署台北看守所的邱和順，被控在108年、109年與110年以急需錢財為由，分別向劉姓、張姓與邱姓舍友借錢，並開立本票作擔保，不過因3人付不出來，邱和順沒拿到錢，涉詐欺未遂罪嫌。

劉姓舍友指控，邱和順想借200萬元，並開出600萬元本票，且他自稱是司改會的救援對象，背景很硬、即將出獄，會幫忙弄到外役監、假釋容易過等。

張姓舍友則說，邱和順想借100萬元，還自稱出獄後很快就會有很多錢、弄到500萬元很容易，但他認為邱和順是在胡說八道。邱姓舍友表示，邱和順稱自己非常上訴會成功，開口借100萬元。

邱和順否認詐欺犯行，並表示是劉姓舍友說「兄弟有難要互相幫助」，要給自己200萬元當作出獄後生活費，因不想欠錢就簽600萬元本票當作擔保，不過劉姓舍友沒給他錢。

邱和順說，張姓舍友稱在外面有500萬元，請他出獄後幫忙領出來；邱姓舍友以「兄弟」名義說要給他100萬元，他因此分別開立等額本票作擔保，不過都沒拿到錢。

邱和順辯護律師表示，也許是3名舍友知道邱和順108年可能出獄並獲得鉅額補償金，才會佯稱借款當做生活費，讓邱和順開立本票。

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檢方調查，3名舍友所述的實際借款金額不一，但都是因邱和順與他們允諾金錢往來才會開立本票，且舍友都知道邱和順長期關押在獄，不會不知道邱和順財務狀況，難以認定邱和順施用詐術導致3人受騙。

檢方表示，邱和順自始至終沒隱匿真實身分，顯示邱和順應非一開始就有詐欺取財犯意，且沒有任何其他積極證據可證明，邱和順犯罪嫌疑不足，不起訴處分。（編輯：李錫璋）1110919