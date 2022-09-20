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金門1工人掉落鷹架 頭部受傷送醫不治

2022/9/20 18:04（9/20 18:16 更新）
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金門縣警察局20日表示，后湖社區活動中心新建工程張姓工人疑由鷹架掉落，頭部遭2根鋼筋插入，頭部受重傷送醫不治。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月20日
金門縣警察局20日表示，后湖社區活動中心新建工程張姓工人疑由鷹架掉落，頭部遭2根鋼筋插入，頭部受重傷送醫不治。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月20日
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（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）金門縣警察局今天表示，后湖社區活動中心新建工程張姓工人疑由鷹架掉落，頭部遭2根鋼筋插入，受重傷送醫不治，已報請福建金門地方檢察署檢察官相驗。

縣警局金城分局副分局長楊智銘受訪表示，昨天下午近4時接獲金寧鄉公所通報，下午2時50分后湖社區活動中心新建工程發生意外，張姓工人傷重送醫不治。

楊智銘表示，經金城分局到場勘查，張姓工人疑由鷹架掉落，頭部遭2根鋼筋插入，頭部受重傷死亡，已報請金門地檢署檢察官相驗，是否涉及刑事責任由檢察官指揮調查。

在台灣開會的金寧鄉鄉長楊忠俊受訪表示，據鄉公所人員轉述，張姓工人疑因身體不適，當天上午和中午都未進食，沒想到下午自鷹架墜落，詳細死因尚待調查。

后湖社區活動中心在1月中旬動工，原訂今年底完工。（編輯：黃世雅）1110920

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