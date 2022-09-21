無號誌路口 騎士連撞3車送醫不治

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苗栗縣22歲郭姓男子19日騎乘普通重型機車行經苗栗市橫車路口，與自小客車發生擦撞，又失控衝撞停在路旁的2輛汽車，當場失去生命跡象，經送醫後仍傷重不治。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣22歲郭姓男子19日騎乘普通重型機車行經苗栗市橫車路口，與自小客車發生擦撞，又失控衝撞停在路旁的2輛汽車，郭男當場失去生命跡象，經送醫急救仍傷重不治。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，轄區文山派出所於19日傍晚接獲通報，苗栗市橫車路巷口有機車與汽車碰撞事故，隨即派遣員警前往事故地點，發現機車騎士倒地昏迷不醒，一旁的機車則是撞得幾乎變成廢鐵。

警方調查，意外發生當時，郭男騎乘重機從橫車路巷口駛出，與準備從橫車路右轉進巷口的自小客車發生擦撞，導致重機車失控，再撞上停放路旁的2輛汽車。

苗栗消防分隊小隊長黃富源指出，救護車到達現場，已經有一名路過的志工為傷患進行CPR急救，救護同仁接手後持續CPR並協助上頸圈，將患者送搶救。但郭男送醫後仍傷重不治。

警方表示，汽車駕駛與騎士經檢測均未飲酒，不排除雙方行經無號誌路口未減速、禮讓釀禍，詳細事故原因及相關責任仍待進一步調查釐清。（編輯：卞金峰）1110921