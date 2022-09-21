舉重選手搬樹癱瘓 更一審獲國賠1633萬多元

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄高苑工商林姓舉重學生在梓官國中代訓時，搬樹遭壓傷癱瘓，他向2校請求國賠，一審判林男敗訴，二審判梓官國中應賠533萬多元，高雄高分院更一審今天改判賠1633萬多元。

高雄高分院更一審下午5時判決，高雄梓官國中除了先前已判決須賠的新台幣533萬多元，應再賠償1100多萬元，總計應賠1633萬多元。其餘上訴駁回，全案仍可上訴。

橋頭地方法院一審判決指出，原為高雄市梓官國中舉重隊的林姓男學生在民國105年畢業後，因新學校高苑工商沒有舉重教練和設備，因此協議由高苑工商委由梓官國中代訓，林男也定期回到母校接受原黃姓教練指導。

然而，105年10月颱風過境重創梓官國中，造成校園部分建物毀損，樹木傾折，梓官國中黃姓總務主任和黃姓教練便請林男和5名舉重隊員整理校園，搬運遭吹倒樹木。不料在眾人準備將一棵大樹木放下時，林男因走避不及遭壓到，導致下半身癱瘓，大小便失禁。

由於林男原本可望靠舉重闖出一片天卻一夕癱瘓，家屬於是代為向梓官國中、高苑工商請求國賠2200多萬元；期間並和黃姓總務主任及黃姓教練以220萬元達成和解。

橋頭地院一審依大家都是自願幫忙整理校園，判決林男敗訴，但二審高雄高分院改依求償有據，判決梓官國中應賠533萬7005元，全案經上訴最高法院，撤銷發回高雄高分院更審。（編輯：李錫璋）1110921