火警漏餡飼主非法繁殖 新北動保處查獲52隻犬重罰

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新北市新莊區一處工廠23日晚間火警，意外發現現場有大量博美犬，市府動保處24日表示，經查飼主為尤姓男子，涉嫌在自家工廠非法繁殖寵物犬，且部分犬隻無晶片、無寵物登記、未打狂犬病疫苗等，已依法開罰。（新北市動保處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月24日

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）尤姓男子在自家工廠非法繁殖寵物犬，共清查出52隻品種犬。由於部分犬隻無晶片、無寵物登記、未打狂犬病疫苗，新北動保處今晚表示，累計重罰新台幣114萬餘元。

新莊思源路一間工廠昨晚火警，消防局協助救援廠內大量博美狗。今天新北市政府動物保護防疫處與飼主尤姓男子前往廠區檢視所有犬隻狀況，僅見27隻博美狗、1隻馬爾濟斯，發現犬隻數量與昨晚消防隊記載數明顯不符。

動保處長楊淑方晚間接受中央社記者電訪表示，飼主尤姓男子涉嫌在自家工廠非法未經登記繁殖寵物犬。經追查他坦承17犬隻連夜送到苗栗的寵物店家店家安置，另有2隻送醫、5隻在親友家中，合計52隻品種犬。

動保處新聞稿表示，經逐一檢視部分犬隻無晶片、無寵登，將依動保法第19條第3項處3000元罰鍰，犬隻部分無施打狂犬病疫苗，依動物傳染病防治條例第13條第2項，處3萬元罰鍰。

現場查獲在3樓住家冰箱內有動物用針劑藥品，包含林可黴素、配尼黴素、泌乳淨、保娩得寧、維畜鈣注射液、剋蟲寶等6種藥品，尤男表示，藥品為動物醫院提供，供犬隻噴灑傷口使用，由於飼主未取得獸醫師資格執行獸醫師業務，已違反獸醫師法第30條處10萬元罰鍰，並沒收所用藥物和器械。

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另犬隻大多數叫聲沙啞，飼主表示，繁殖博美狗是作為比賽犬，因擔心吵鄰才會割除一邊聲帶，因施以不具醫療目的手術，違法事證確鑿，依動保法第5條第2項將處1萬5000元罰鍰。

現場所有犬隻已完成晶片植入、造冊，並送動物醫院身體檢查，依現場查獲事證，飼主坦承自家繁殖，連同藏匿到苗栗店家犬隻數量已超過50隻，依動保法第22條第1項，以及新北市政府處理違反動物保護法事件裁罰基準處100萬元罰鍰。（編輯：孫承武）1110924