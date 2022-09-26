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台中市政府女行政助理墜樓 送醫宣告不治

2022/9/26 13:03
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市政府主計處一名女行政助理，今天中午11時多從市府頂樓墜樓；消防局據報，到場發現傷者已無生命跡象，送往澄清醫院中港院區搶救後，仍宣告不治。

警方指出，這名年約30歲的女行政助理從市府頂樓10樓墜落在市府文心樓前廣場花圃，民眾發現花圃有人墜樓，立即通報市府駐警隊及警方。

警方表示，墜樓者是市府主計處王姓女行政助理（80年次），隨即由救護人員急救後送往澄清醫院中港院區救治。

澄清醫院中港院區表示，傷者送到醫院前已無生命跡象，經搶救約40分鐘後，仍因傷重宣告不治。

台中市政府對此表示，這起悲劇讓市府相當不捨與難過，經了解，女助理家中長輩都生病及有慢性病，因此醫療費用負擔不輕。

市府指出，同事也在女助理的座位上發現一封書信，內容提及受到身心疾病所苦，並向大家致歉隱瞞狀況。

市府表示，事實上，局處過去發現女助理較沉默寡言時，有啟動心理輔導關懷機制等措施，安撫與開導，未料最後發生憾事，同仁相當難過，後續事宜，市府會積極協助。（編輯：陳仁華）1110926

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