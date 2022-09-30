假借貸公司網頁詐財 警破詐騙集團逮23人法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

以李姓男子為首的詐騙集團透過假借貸公司網頁，誘騙急於貸款民眾提供帳戶資料等，警方循線追查後再查獲洗錢水房，查扣詐欺贓款、工作筆電、金融卡等各式贓證物，全案共計逮捕李男等23人到案。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年9月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中30日電）李姓男子成立詐騙集團，透過設置假借貸公司網頁，誘騙急於貸款民眾提供帳戶資料、匯款，警方追查再查獲洗錢水房，經手贓款約新台幣6.7億元，全案警方共逮捕李男等23人依法送辦。

刑事警察局電信偵查大隊今天發布新聞稿表示，警方於民國110年7月間接獲詐騙集團情資，發現有詐騙集團利用民眾急於貸款，在網路上設立假借貸公司網頁，並要求有需求貸款的民眾，依指示加入假業務人員的手機通訊軟體帳號為好友。

待被害人加入好友後，假業務人員會誆稱需增加帳戶內金流筆數，以提高信用額度方可貸款，要求受騙民眾提供自身帳戶，供其他受詐騙民眾匯款後，再遙控貸款人將相關款項領出等犯罪手法。

全案經刑事局電信偵查大隊第二隊與台中市警察局第二分局、桃園市警局中壢分局、新北市警察局永和分局等單位共組專案小組，並報請台北及台中地檢署指揮偵辦。

專案小組於去年7至11月間，及今年3至9月間，共計分7波行動進行查緝，除查獲詐騙集團在台灣的控盤首腦41歲李男等13人到案外，又持續溯源贓款流向，於110年10月間在台北市查獲48歲施男等3人的洗錢水房，又於111年9月間在桃園市查獲31歲葉男等7人的洗錢水房，全案共計逮捕23人偵辦。

警方全案並查扣現金581萬餘元，以及點鈔機、工作筆電、工作手機、中國銀聯卡與國內提款卡等贓證物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方查出，以施男及葉男為首的洗錢水房，均將詐騙所得贓款匯至中國地區的人頭帳戶內，清查施男負責的洗錢水房，自109年2月起開始運作，至110年10月間遭警方查獲為止，已經手贓款約5億餘元，不法獲利約400萬餘元。

另查獲葉男負責的洗錢水房，初步清查金流約1億7000萬元，合計2處洗錢水房轉匯不法金流約6億7000萬元。警方全案詢問後，已將李男等23人依詐騙、違反銀行法等罪嫌，移送台北及台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1110930