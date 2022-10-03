北市警無人機隊啟動 全方位蒐證護治安

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）為厚植科技偵查能量和提升犯罪偵防成效，台北市警察局今天宣布「警用無人機隊」正式啟動，配有5架高規格無人機和22名隊員，明年將再增列2架具紅外線熱顯像功能的無人機。

市警局今天舉行「警用無人機隊成軍」記者會，台北市副市長彭振聲特地到場視察、致詞。

由於「Work Smart」向來為台北市長柯文哲推動市政的核心理念，另「科技建警」也是市警局多年來的重要警政策略。市警局說，為持續厚植科技偵查能量，以提升犯罪偵防成效，自民國110年起籌備規劃成立「警用無人機隊」，先輔導隊員取得無人機飛行專業證照，並導入適合於北市轄區執行任務的無人機型。

市警局指出，目前北市「警用無人機隊」配有5架高規格無人機，以及22名具專業飛行證照隊員，配置於各外勤單位，隨時候命出勤。

同時，112年還要增列2架具紅外線熱顯像功能的無人機，並擴大飛手編組，持續提升機隊能量。

市警局指出，北市轄內機關林立，大型活動及集會遊行頻繁，治安及交通狀況較為複雜，過往員警執行犯罪偵查、聚眾維安及交通疏導等勤務，常受限於裝備及地形，而採地面蒐證或觀測，難以取得全面立體視角，影響執行勤務成效。

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但警用無人機具備隱匿、機動、快速的特性，且可深入人員難以抵達的場域以提供俯瞰視野，市警局說，在偵辦刑案及執行維安任務時，可為員警取得戰術優勢地位，再搭配訊號傳輸及熱顯像等功能，除可保護執勤員警，還能提供指揮官即時戰情，大幅提升戰術執行成效。

市警局表示，「警用無人機隊」可結合市警局閉路電視監控系統（CCTV）、現場影音傳送設備（PCam）及微波設備，即時傳送現場畫面，從地面到天空建構出立體蒐證面向，全方面掌握現場維安狀況，成為守護北市治安不可或缺的利器之一。（編輯：李亨山）1111003