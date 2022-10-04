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首頁 / 社會

少女與男子摩鐵開房 父母發現GPS定位衝現場逮人

2022/10/4 17:49
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（中央社記者高華謙新北4日電）陳姓男子去年10月帶15歲少女到汽車旅館性交，少女父母發現女兒GPS定位竟在汽車旅館，立刻到現場並報警抓人。法官審酌陳男已賠償、取得諒解等，今天判有期徒刑4月，緩刑2年。

檢警調查，28歲陳姓男子透過交友軟體認識少女，去年10月晚間開車載少女到新北市新莊區某汽車旅館開房間，性交過程未違反少女意願。

少女父母發現女兒的GPS定位竟在汽車旅館，立刻衝去現場等候並報警抓人，陳男當場遭警方逮捕。

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新北地方法院合議庭認為，陳男明知對方僅15歲，在性行為方面智識及自主能力都未臻成熟，竟為滿足私慾，影響少女心理及人格發展，行為不當。

不過合議庭審酌陳男犯後坦承犯行，態度良好，也與少女家屬達成調解並賠償完畢；且少女父母開庭時曾說，同意讓陳男有自新機會，因此依對14歲以上未滿16歲女子性交罪判處有期徒刑4月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，須接受4小時法治教育課程。可上訴。（編輯：李錫璋）1111004

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