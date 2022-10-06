男站鐵軌旁遭撞飛死亡 台鐵南迴線2度延誤

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台鐵局南迴線昨晚因電車線斷落，搶修通車後，普悠瑪列車今天凌晨1時許擦撞站在鐵軌旁男子，男子當場死亡。這班列車原定昨晚11時48分抵台東，延誤至凌晨2時52分才抵達。

台鐵局南迴線昨天下午4時許台東大武至瀧溪間發生電車線斷落約200公尺造成無法供電，影響對號列車行駛，柴油列車於晚上6時50分通行；影響17列次、旅客1581人，電車則視狀況放行。

受到影響的327車次普悠瑪號昨晚9時30分從新左營出發，原定晚上11時48分抵達台東站，但因停電影響，暫時停在瀧溪間等待放行，今天凌晨1時許這班列車從太麻里往知本方向行駛，經過太麻里南坑段撞上站在鐵軌旁男子，男子噴飛草叢，消防人員趕到現場已明顯死亡。

根據列車司機員表示，發現男子時已站在鐵軌旁，來不及煞車擦撞到這名男子。

知本站鐵路警察表示，這名男子年約40歲，為何會凌晨出現在鐵軌旁，還在調查中，目前已找到疑似男子家屬，但還要進一步確定。

台鐵局台東火車站長鄭成忠今天上午接受中央社記者電話訪問表示，這班327普悠瑪列車原定昨天晚上11時48分抵達台東站，但因斷電延誤了152分，接著擦撞男子又再度延誤，於凌晨2時52分抵達台東站。（編輯：謝雅竹）1111006