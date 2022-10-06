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被控槍殺同性密友無罪確定 男子獲刑事補償112萬

2022/10/6 11:36
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（中央社記者林長順台北6日電）男子陳萬庭與劉姓員工同性情誼甚密，被控不滿關係生變涉嫌槍殺劉男。歷審均認定陳男殺人，但更三審改判無罪，最高法院駁回上訴確定，高院判決陳男可獲刑事補償112萬餘元。

陳萬庭被控於民國105年2月間因不滿劉姓男員工欲搬離同居處與女友同居，趁與劉男投宿新北市中和區一家汽車旅館時，讓劉男施用安非他命後陷於重度昏迷，再持槍朝劉男太陽穴射擊，導致劉男身亡。

陳萬庭落網後否認殺人。新北地方法院審理後認定陳男殺人犯行明確，依殺人罪判刑15年。台灣高等法院二審、更一審、更二審均認定陳男殺人。最高法院認為，死者案發前曾自殘就醫，攸關案發當日是否有輕生念頭，應予詳查，發回高院審理。

高院更三審認為，本案無法排除死者自行開槍自戕的可能，而陳男案發後打電話請櫃檯人員幫忙報警時語氣緊張，也有試圖救護的舉動，陳男辯稱未槍殺死者，尚可採信。陳萬庭被控殺人罪證不足，改判無罪，更三審並裁定遭羈押中的陳萬庭以新台幣30萬元交保。

檢察官不服殺人無罪提起上訴，最高法院今年3月間認為，更三審判決並無違背法令，判決駁回上訴，全案確定。陳萬庭聲請刑事補償。

陳萬庭因本案遭羈押322天，台灣高等法院以每日補償3500元計算，決定補償陳男112萬7000元。可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。（編輯：張雅淨）1111006

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