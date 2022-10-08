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花蓮業者冒雨帶團玩SUP立槳 5人遭風浪沖離全救回

2022/10/8 10:39（10/8 10:48 更新）
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受東北季風影響，花蓮雨勢不斷，8日上午有遊憩業者帶團玩SUP立式划槳，5人疑遭水流沖離岸邊，消防、海巡及空勤出動救援。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日
受東北季風影響，花蓮雨勢不斷，8日上午有遊憩業者帶團玩SUP立式划槳，5人疑遭水流沖離岸邊，消防、海巡及空勤出動救援。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年10月8日
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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）受東北季風影響，花蓮雨勢不斷，今天上午有遊憩業者冒雨帶團玩SUP立式划槳，5人疑遭水流沖離岸邊，清晨6時報案求援，消防、海巡及空勤出動救援，9時許將5人全數救上岸。

花蓮縣消防局今天上午6時接獲通報，花蓮溪出海口北岸有5名SUP遊客受困海面，連同水上遊憩業者共2男3女，5人4板受困海面，回不了岸邊，都有穿救生衣，消防人員到場後從岸邊目視不到待救者，海巡人員配合救援。

業者向搜救人員表示，這團共9人，都是北部大學生，配1名教練，疑因昨晚大雨，花蓮溪水暴漲，才剛下水就有4人被暴漲溪水帶往海面，教練要求其他5人趕緊划回在岸上，再跳下水救人。

花蓮縣消防局發布新聞資料指出，海巡人員出動船艇海面搜救，7時11分尋獲1男3女，另有1男身穿救生衣，沒有SUP板，一度失聯；搜救人員請求空勤支援，9時成功在海面上吊掛失聯男子。

花蓮縣消防局指出，5人獲救後意識清楚，分別送門諾醫院、花蓮慈濟醫院治療，沒有生命危險。（編輯：黃世雅）1111008

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