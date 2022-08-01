56歲男未告知心臟病史玩SUP昏迷不治 業者不起訴

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56歲戴姓男子到花蓮崇德海域玩SUP，途中昏迷送醫不治，家屬提告業者過失致死並求償912萬餘元，但檢方相驗認定戴男死因心臟病發，業者獲不起訴；花蓮地方法院（圖）也認定教練無過失，但業者未幫客戶投保傷害險有責，民事判賠保險金166萬餘元。中央社記者李先鳳攝 111年8月1日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）56歲戴姓男子到花蓮崇德海域玩SUP，途中昏迷送醫不治，家屬提告業者過失致死並求償912萬餘元，檢方相驗戴男死因心臟病，業者獲不起訴；法院民事庭判教練無過失但業者須賠償保險金，全案可上訴。

新北市戴男有心血管病史，2020年與家人到花蓮崇德海域玩SUP立式划槳，過程中他要求教練先送他回岸上休息，教練登上他的槳板時，不慎翻覆，戴男落水後，在海中攀扶著槳板，讓教練划行帶回岸邊。

不料途中戴男竟溺水送醫不治，家屬得知教練無救生證照，提告業者過失致死並求償新台幣912萬餘元；但檢方相驗認定戴男死因心臟病發，卻沒主動告知相關病史，因此業者獲不起訴；花蓮地方法院也認定教練無過失，但業者未幫客戶投保傷害險有責，民事判賠保險金166萬餘元。

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法官認為，教練雖不慎造成戴男落水，但一般人應不會因此發生溺水危險，且水上活動具有危險性、耗費體能，若發生突發狀況，無法像在陸地上可隨時隨地進行救援，業者才會多次宣導患有心臟疾病者不要參加活動，但戴男未告知心臟病史，認定業者、教練對戴男死亡沒有可歸責事由。

花蓮縣政府觀光處表示，目前已擬訂「立槳活動應注意事項」，請業者協助進行海上座標定位，待公告後就會實施，未上路前仍適用「獨木舟活動應注意事項」；內容規定除喝酒不得玩獨木舟外，患有心臟病、高血壓、羊癲症等疾病患者，應先衡酌自身健康狀況及體能是否能從事此活動。（編輯：陳仁華）1110801