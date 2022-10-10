在計程車上性侵酒醉女員工 男子判3年6月定讞

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（中央社記者林長順台北10日電）林姓公司負責人於109年間舉辦公司聚餐時，一名已婚的女員工酒醉意識不清，林男藉送女員工搭計程車回家，在車上性侵對方。最高法院依乘機性交罪判處林男3年6月徒刑定讞。

判決指出，林男是一家公司負責人，民國109年9月11日晚間在台北市一家韓式餐廳舉辦公司聚餐，被害女子喝了至少8杯啤酒後酒醉意識不清，林男表示要送女子回家，與另一名員工將女子扛上計程車。

判決表示，計程車載送林男與被害女子回家途中，林男將手伸入女子衣物內，撫摸胸部並以手指性侵得逞，女子酒醉後無力抵抗，曾推開林男，但林男仍繼續犯行。女子返家後告知配偶，翌日報警處理。

林男偵訊時坦承撫摸被害人胸部，但否認乘機性侵，辯稱女子案發時處於酒醉狀態，酒醒後回憶前夜過程，難免有記憶不清，將想像或夢境誤認為事實的可能性極高。

一審指出，被害女子前後證述一致，且案發時在林男的公司任職已達4年之久，與林男沒有仇隙糾紛，沒有必要冒著失業的風險，刻意誣陷林男入罪；另根據2人LINE對話，林男並未否認女子指控性侵，反向女子懺悔乞求原諒。

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一審認為，林男犯後矢口否認性侵，且始終未與被害女子達成和解或取得其寬恕，態度並不良好，審酌林男並無前科，依乘機性交罪判處有期徒刑3年6月。林男不服提起上訴。

台灣高等法院審理後，認為林男態度惡劣，犯行造成被害女子身心、經濟均有重大傷害，迄今無法恢復正常生活，也無法外出尋找工作，須定期前往醫院就診諮商，判決駁回上訴。最高法院日前駁回林男上訴。全案定讞。（編輯：張銘坤）1111010