向逃逸外勞索賄再縱放 北市2員警重判定讞

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（中央社記者林長順台北17日電）北巿大同警分局3名警員被控查獲逃逸外勞時，勒索財物後縱放。更一審審酌其中1人認罪並繳交犯罪所得，宣告緩刑，另2人重判9年2月及8年徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，林長玲、林奕輝、蔡志偉等3人，於民國101年10月至103年8月間，均於台北市警察局大同分局建成派出所擔任警員，他們在查獲逃逸外勞時，卻違背職務，未將逃逸外勞移送移民署，反而收受或要求逃逸外勞給予賄賂。

判決表示，林長玲於101年至103年間取得包括現金、黃金項鍊，共計價值約新台幣7萬9000元，縱放6次；林長玲、林奕輝、蔡志偉於103年3月及7月則縱放2次，獲得賄賂3萬3000元。

台灣高等法院更一審認定，林長玲所為構成貪污治罪條例的違背職務收受、要求賄賂罪8罪，林奕輝、蔡志偉分別構成貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪各2罪。

更一審審酌林奕輝於長達6年偵審期間，勇於面對錯誤，坦承犯行，並繳交全部犯罪所得，積極表示願與外勞洽談和解，判處有期徒刑2年，緩刑5年。

林長玲、蔡志偉分別被判處9年2月、8年徒刑，林長玲、蔡志偉不服，提起上訴。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。（編輯：張銘坤）1111017