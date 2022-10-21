涉捐獎學金行賄 竹市議員參選人20萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）民眾黨新竹市葉姓議員參選人，涉捐助某社團法人協會，作為設籍選舉區內學生獎學金行賄，檢方昨天傳14人到案，訊後，葉男以20萬元交保、限制住居。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，葉姓議員參選人在今年6月間，利用陳姓女子擔任理事長的某社團法人協會，在舉辦年度會員大會暨關懷活動時，由葉男捐助協會新台幣1.2萬元，贊助給協會發給葉男所屬選區內學生，作為獎學金所用，以尋求所屬協會成員支持。

檢方表示，陳姓理事長也在6月25日活動舉辦時，向與會者介紹葉男參選，且獎學金來自葉男贊助，要頒發給所屬選舉區內的學生，而當場即由葉男頒發獎學金給選舉區內的學生，並致詞尋求在場者支持葉男參選議員。

檢方說，在接獲情資後，經檢察官廖啟村指揮法務部調查局新竹市調查站、新竹市警察局第三分局、檢察事務官，昨天傳喚葉男與相關證人、嫌疑人共14人到案。

檢方指出，訊後，認為葉男、陳女違反選罷法等罪嫌，葉男以20萬元交保並限制住居，陳女則以2萬元交保、限制住居。其餘人請回。

新竹地檢署表示，距投票日僅剩30餘天，將持續針對目前受理的賄選情資，開展各式蒐證，全力投入查賄制暴工作，共同端正選風。（編輯：李錫璋）1111021