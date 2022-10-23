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習近平第3任期強勢布局 打破中共人事常規不見接班人
首頁 / 社會

國道1號水上段轎車翻落邊坡 孕婦拋飛幸僅輕傷

2022/10/23 15:54（10/23 16:51 更新）
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國道1號南下268公里嘉義水上路段23日中午發生車禍，1輛轎車衝下邊坡翻覆，車內2人拋出車外，僅受輕傷，其中1人已有身孕，已送醫治療。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月23日
國道1號南下268公里嘉義水上路段23日中午發生車禍，1輛轎車衝下邊坡翻覆，車內2人拋出車外，僅受輕傷，其中1人已有身孕，已送醫治療。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月23日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）國道1號南下268k嘉義水上路段，今天中午1輛轎車衝下邊坡翻覆，車內2人拋出車外僅受輕傷，其中1人已有身孕，消防局將人送往嘉義長庚醫院治療，肇事原因警方調查中。

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嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，中午12時1分獲報於國道1號南下268公里附近發生車禍，立即派遣嘉太及雙福分隊前往救援，抵達現場回報為1輛小客車翻覆邊坡，現場有2名傷者（1男1女）遭拋出車外，意識皆清楚。

消防局說，女性傷者25歲已懷孕未滿3個月，身體多處擦傷、頭暈及腹痛，男性傷者也是25歲，腳部擦傷、胸口疼痛，2人僅受輕傷，都送往嘉義長庚醫院醫治。事故原因警方調查中。（編輯：黃世雅）1111023

國道1號南下268公里嘉義水上路段23日中午發生1輛小客車翻落邊坡，車內2人拋出車外僅受輕傷，消防人員在邊坡草叢中，發現其中1名傷者。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月23日
國道1號南下268公里嘉義水上路段23日中午發生1輛小客車翻落邊坡，車內2人拋出車外僅受輕傷，消防人員在邊坡草叢中，發現其中1名傷者。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月23日
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