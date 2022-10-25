台苯掏空案更一審 張鍾潛獲緩刑須繳360萬元

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（中央社記者劉世怡台北25日電）曾經擔任經濟部次長的前台苯董事長張鍾潛被控掏空台苯資產，台灣高等法院更一審今天依證交法虛偽記載財務報告罪，判刑2年、緩刑5年，須繳交國庫新台幣360萬元。可上訴。

台灣高等法院更一審合議庭指出，考量張男坦承犯行，具有悔意，並參酌他年事已高，撤銷一審判張男3年徒刑，改輕判2年，並給予緩刑5年，須繳交國庫360萬元。

全案緣於，檢調查出，上巿公司台苯的前後任董事長張鍾潛、劉正元及人稱「大公孫」的幕後操盤手孫鐵漢，涉嫌以假交易及轉投資天籟飯店價格過高等方式，至少掏空新台幣5億元，檢調民國102年初發動搜索並約談張、劉、孫等41人。

台北地檢署檢察官認定張鍾潛、劉正元、孫鐵漢等人涉犯證交法重罪，有逃亡及串證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見，但法院裁定交保。

北檢105年將案件偵結，認為張鍾潛、劉正元、孫鐵漢等人涉犯證交法財報虛偽不實罪、背信罪、商業會計法等罪嫌，提起公訴。

一審的台北地方法院107年間，依證交法財報虛偽不實罪判張鍾潛3年徒刑；孫鐵漢構成3個背信罪，應執行3年8月，犯罪所得631萬多元追繳沒收，劉正元則獲無罪。

經上訴，二審台灣高等法院審理仍判張鍾潛3年徒刑，孫鐵漢因繳回犯罪所得並與台苯達成和解，獲改判2年、緩刑3年，須繳交國庫200萬元；劉正元仍維持無罪。

張鍾潛提起上訴，最高法院撤銷二審判決，發回台灣高等法院更審，高院更一審進行今天宣判。孫鐵漢及劉正元部分因未上訴而早已確定。（編輯：張銘坤）1111025