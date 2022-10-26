大巨蛋弊案 法官延長趙藤雄限制出境8個月

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（中央社記者劉世怡台北26日電）遠雄集團創辦人趙藤雄等人涉大巨蛋等弊案，台北地院將於28日宣判；法官針對其限制出境處分將屆滿，日前裁定趙藤雄、前財政部長李述德等人延長限制出境、出海8月。可抗告。

台北地方法院裁定指出，趙藤雄、李述德、新北市議員周勝考、財團法人台灣建築中心前執行長許銘文、營建署前主任秘書洪嘉宏等人均自10月19日起延長限制出境、出海8個月。

裁定指出，趙藤雄之子趙信清雖有延長限制出境必要，但因其犯最重本刑10年以下，依法累計不得逾5年，他將於10月30日屆滿5年，因此裁定僅延長限制出境、出海至10月30日。

裁定指出，本案定於10月28日宣判，但日後仍可能有當事人提起上訴的審判程序或被判決有罪確定時的後續執行程序，因此仍有保全被告人身所在的必要。

遠雄集團涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等4案，台北地檢署於民國106年10月間依違反證券交易法、貪污治罪條例起訴趙藤雄、趙信清父子、李述德、周勝考等31人。趙藤雄被檢方求刑24年。

台北地方法院歷經5年審理，日前辯論終結，定於10月28日下午宣判。（編輯：張銘坤）1111026