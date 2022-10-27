謝和弦參選議員不符資格 假處分遭法院駁回確定

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（中央社記者林長順台北27日電）參選台北市議員的藝人謝和弦涉判刑確定尚未執行完畢，中選會認定資格不符。謝和弦聲請假處分，要求暫列他可參選，日前遭法院裁定駁回。最高行政法院今天駁回抗告確定。

中央選舉委員會14日舉行委員會議，審查地方選舉相關候選人資格，其中不符資格者，包含欲參選台北市議員的藝人謝和弦；因謝和弦經判刑確定尚未執行完畢，具有公職人員選舉罷免法第26條第4款所定情形為由，公告審定謝和弦不得登記為候選人。

謝和弦向法院聲請定暫時狀態假處分，要求中選會應將他暫列公告台北巿議員第5選區候選人名單，並於此案行政訴訟程序終結前，得以候選人身分參與選舉活動。

台北高等行政法院指出，謝和弦因犯施用第二級毒品罪，經法院判處有期徒刑4月，並諭知易科罰金確定；檢察官准予易科罰金及分期付款，謝和弦已於10月14日提前繳納罰金執行完畢。

北高行認為，謝和弦於此件選舉登記期間截止時（9月2日）尚未將刑事判決宣告刑所易科的罰金全數繳納完畢，其所受刑罰應屬尚未執行完畢，倘若暫時准許謝和弦參選，勢必干擾其他符合參選資格者的得票情形，影響選舉結果。

法院衡量否准謝和弦提出聲請所維護的公共利益，顯然優於對謝和弦可能造成的損害，因此認定謝和弦定暫時狀態處分的聲請不具必要性，明顯與行政訴訟法所定要件不符，因此駁回聲請。

謝和弦不服，提起抗告。最高行政法院認為原裁定於法並無不合，駁回抗告。全案確定。（編輯：方沛清）1111027