國務機要費除罪化 吳淑珍馬永成林德訓獲不起訴

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（中央社記者林長順台北28日電）前總統陳水扁妻子吳淑珍、前總統府秘書長馬永成、林德訓涉詐領國務機要費案，因法律廢止刑罰判決免訴確定。台北地檢署今天將最高檢察署先前移送的相關案件予以不起訴處分。

台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，台灣高等法院更二審7月15日就國務機要費案、洗錢案部分宣判。

更二審判決指出，陳水扁、吳淑珍、時任幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧以及被告蔡銘哲、郭銓慶，有關涉及國務機要費貪污罪、偽造文書罪及所涉洗錢部分，均為免訴。

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判決指出，國務機要費（貪污、偽造文書）及所涉洗錢部分，因為會計法第99條之1於111年6月15日修正公布，解除95年12月31日前國務機要計畫費用相關人員之財務責任，並免除刑事責任。本案有關詐領國務機要費時間，均在95年12月31日之前，因此被告等人行為後法律廢止刑罰，判決免訴。

最高檢察署先前就吳淑珍、馬永成、林德訓涉嫌詐領國務機要費案核轉台北地檢署偵辦。檢察官認為，吳淑珍、馬永成、林德訓涉嫌貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌，因犯罪後法律已廢除其刑罰，不得再予追訴，今天將3人不起訴處分。（編輯：李錫璋）1111028