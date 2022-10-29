鳳山銀樓搶案破案 嫌犯徒步逃逸製造斷點

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高雄市鳳山區一間銀樓日前發生搶案，犯嫌搶奪金飾後徒步逃逸。警方持續追緝發現嫌犯刻意徒步以製造斷點，29日傍晚終於逮獲鍾姓嫌犯送辦，並起獲1條金項鍊。（高市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月29日

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄鳳山27日晚間發生銀樓搶案，嫌犯刻意徒步逃逸製造斷點，警方今天傍晚終於緝獲鍾姓嫌犯，起獲1條金項鍊，但其餘1條金項鍊及1枚金戒指已遭拿至當鋪典當，依搶奪罪送辦。

高雄市鳳山區成功路一間銀樓27日晚間發生搶案，嫌犯身穿黑色外套與鴨舌帽，假藉購買名義誘騙老闆拿出金項鍊和戒指，並在挑選時朝對方臉部噴辣椒水，趁機搶奪櫃檯金飾後徒步逃逸。

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高雄市政府警察局鳳山分局今天晚間發布新聞稿指出，由於嫌犯刻意避免使用交通工具，以徒步方式逃離，且多次換裝，頻繁進出公共場所及公園等場所製造斷點，增加警方調閱監視器及查訪難度，案經專案小組不眠不休比對數百支監視器與查訪，終於鎖定40歲鍾男。

警方經向高雄地檢署聲請拘票，今天傍晚5時許終於緝獲鍾男，並在其住處起獲1條贓物金項鍊，但其餘1條金項鍊及1枚金戒指已遭拿至當鋪典當，全案依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1111029