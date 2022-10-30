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高雄外海貨輪3印尼籍船員受傷 空總海巡協力救回

2022/10/30 19:12
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（中央社記者曾以寧高雄30日電）巴拿馬籍貨輪鑫順1號今天在高雄港外海回報表示，有3名船員受傷須後送，空勤總隊出動2架黑鷹直升機，在約3公尺高的大浪中，與海巡人員協力將3名印尼籍船員救回送醫。

國搜中心今天上午7時多接獲通報，位於高雄港西面外海約50浬的巴拿馬籍貨輪鑫順1號（XING SHUN NO.1）船上有3名印尼籍船員受傷，須後送醫院救治，海巡署、空勤總隊同步救援。

空勤總隊評估當時天候狀況不佳，不適合執行吊掛作業，救援直升機待命出勤，直到上午11時多，天氣符合救援條件，才展開飛行任務。

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空勤總隊表示，黑鷹直升機NA-714於中午11時28分自高雄小港起飛，12時17分完成第1名臉部受傷傷患救援；但因另2名傷患腿部骨折，海巡人員吊掛上船後評估使用吊籃恐加重傷勢，最後由空總再派黑鷹直升機NA-712，將傷患載回，後送至醫院。

空總表示，救援當下風速約有22到25浬、浪高3公尺以上；考量颱風將至，海上風浪及天氣變化劇烈，為確保傷患生命安全，機組以接力方式出勤，海巡人員則在1天內上了3架飛機，對搜救人員來說「是畢生難忘的經驗」。至於3名船員受傷原因，則尚待進一步釐清。（編輯：陳仁華）1111030

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