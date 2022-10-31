開車衝撞導致1警受傷 槍砲通緝犯7天後落網

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雲林縣虎尾警分局23日到台中市清水區查緝郭姓槍砲通緝犯，郭嫌開車衝撞偵防車，造成一名小隊長受傷；警方在29日將郭嫌（中）逮捕歸案，並起獲子彈4顆、毒品等證物。中央社記者姜宜菁攝 111年10月31日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）雲林縣虎尾警分局23日到台中市辦案，郭姓槍砲通緝犯開車衝撞，造成一名小隊長受傷；警方在29日逮捕歸案，起獲子彈4顆、毒品等物，全案依妨礙公務、槍砲等罪嫌法辦。

虎尾警分局今天召開破案記者會，分局長廖志明表示，偵查隊副隊長蔡岡弘23日率隊到台中市清水區查緝郭姓槍砲通緝犯，郭嫌開車衝撞偵防車，輾壓偵查隊小隊長廖和全，導致小隊長受傷送醫，郭嫌趁隙開車逃逸。

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案發後雲林縣警察局刑警大隊與虎尾警分局偵查隊成立專案小組，經連日追查、研判郭嫌藏身在北港地區。專案小組29日凌晨攻堅，順利逮捕郭嫌到案，起獲一批毒品、子彈4顆等物。並押解郭嫌至台中市清水區查扣涉案棄置的賓士轎車。專案小組將追查有無協助藏匿人犯對象及毒品來源。

廖志明指出，受傷小隊長傷勢無大礙，目前在醫院治療。全案依妨礙公務、槍砲彈藥等罪移送法辦。經檢方複訊後先將郭嫌發監執行。（編輯：黃世雅）1111031