受刑人控訴鈕承澤獄中享特權 花監否認

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣2日電）導演鈕承澤因性侵判刑4年，去年至花蓮監獄服刑。有受刑人具名指控，稱鈕享特權，不用下工廠工作，生活無憂無慮等。花蓮監獄今天駁斥不實指控，強調依法行政，絕無包庇。

投書的受刑人寫信具名指控，服刑9年待過多處監所，曾因精神狀態不佳免下工廠，健康狀況好轉後就配發下工廠，在花監1年多，看到鈕承澤受到長官的保護，不用下工廠，「鈕承澤在義舍過得日子消極，目中無長官，好像花蓮監獄是他開的，給他不一樣的待遇特權」。

受刑人還指出，「鈕承澤在義舍向新收的同學借帳號匯款，買香菸討好服務人員」，認為花監給鈕承澤特權，讓他生活無憂無慮，對其他人很不公平。

對於受刑人指控，花蓮監獄副典獄長吳必成今天指出，知名人士入監後，基於戒護管理考量及個別處遇不宜至人數眾多的大工場作業，經調查審議委員會議討論決議，配業「舍房作業」。

吳必成指出，鈕員在3人1室舍房，這段時間執行摺紙蓮花工作，戒護科實施定期及不定期舍房安全檢查，檢查結果均無異常；且鈕員服刑期間，行事低調，遵守監規，家人經常接見，家庭支持度高。

吳必成指出，經調查金錢使用部分，鈕員每週都有固定買香菸，沒有利用他人帳號購買香菸的情形，並無管理人員收賄、包庇狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鈕承澤擔任電影「跑馬」劇組導演期間，於民國107年11月24日一場聚會結束後，不顧女性工作人員反抗，予以性侵害得逞，審理期間辯稱女方對他有好感，產生情愫，才有當天性交行為，否認犯罪。一、二審均依強制性交罪被判處有期徒刑4年。

鈕承澤不滿二審以他犯後態度不佳為由重判有期徒刑4年，提起上訴。最高法院認為鈕承澤欠缺性別平權意識，沒有悔悟之心，110年9月29日駁回上訴，維持一審罪行。鈕聲請至花蓮服刑獲准，去年11月入監服刑。（編輯：黃世雅）1111102