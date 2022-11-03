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遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 社會

要求中油提火警調查報告 陳其邁：確定安全才准復工

2022/11/3 10:18
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（中央社記者曾以寧高雄3日電）中油大林煉油廠27日晚間發生火警，高雄市長陳其邁要求中油1週內提出事故調查報告。陳其邁今天說，副市長林欽榮將率相關局處聽取簡報，並經專家共同審議確定安全無虞，才會准許復工。

中油高雄大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場27日晚間發生火警，陳其邁當天深夜趕抵現場表示，勞工、環保局將分別以最重罰開罰，共新台幣530萬元，並要求全面停工檢查，待安全無虞才可復工。

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陳其邁28日上午也再召開晨會，要求中油對事故進行調查，事故調查報告於1週內提出，市府勞工局、環保局、工務局及經發局等各相關局處，也要針對中油大林廠進行全面公安檢查。

陳其邁今天上午出席鼓山運動中心新建工程動土典禮接受媒體聯訪表示，今天收到中油報告後，下午林欽榮將率相關局處到大林蒲聽取簡報、再次視察，也經專家共同審議，確定安全無虞後才會復工，否則不會准許復工，「還是會以安全為最大考量」。（編輯：陳仁華）1111103

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