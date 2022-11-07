北市萬華酒駕男子拒攔檢衝撞 警開12槍圍捕落網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

52歲李姓男子7日凌晨在台北市萬華區遇警攔檢不停，還倒車衝撞員警，造成周姓男警右小腿擦傷（圖），員警隨即對李男座車鳴槍12發，經警網攔截圍捕，於新北市三重區成功攔停，李男酒測值超標。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北7日電）北市萬華區今晨發生李姓男子酒駕遇警攔檢不停還衝撞，造成周姓男警右小腿擦傷，員警隨即對李男座車鳴槍12發，經警網攔截圍捕，於新北市三重成功攔停，李男將移送檢方偵辦。

警方指出，台北市警察局萬華分局青年路派出所員警執行巡邏勤務時，今天凌晨1時32分許在轄內貴陽街、西昌街口發現1輛行駛中的汽車有異狀，隨即攔檢但對方不停車，警方一路尾隨車輛至環河南路一段攔停，駕駛李男竟倒車衝撞員警，造成周姓男警右小腿擦傷。

警方表示，基於安全考量，員警隨即對李男座車鳴槍12發，並通報勤務指揮中心攔截圍捕，最後在新北市三重區成功路攔停。經搜索車內，並無查獲違禁品。對李男進行酒測，結果為每公升0.5毫克、超標。

有毒品及竊盜前科的李男供稱，6日晚間10時許與友人在萬華區西昌街小吃店聚餐飲酒，直到今天凌晨結束餐敘後要駕車返回新北市三重住家，因酒駕遇警攔檢才心虛想逃跑。

全案詢後，警方將李男依涉妨害公務及公共危險罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1111107