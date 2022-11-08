更多編輯台推薦新聞：
月全食傍晚5時登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食傍晚5時登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

禮品涉賄選 新竹縣北埔鄉某村長6萬元交保

2022/11/8 13:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹地檢署今天表示，竹縣北埔鄉某村長參選人涉嫌禮品賄選及虛偽遷徙戶籍妨害投票等案件，涉犯公職人員選舉罷免法等罪嫌，訊後於以新台幣6萬元交保。

新竹地檢署提供新聞資料指出，檢察官翁旭輝指揮新竹縣政府警察局竹東分局、法務部調查局新竹縣調查站、北部地區機動工作站，共同偵辦新竹縣北埔鄉某村長參選人，涉嫌以禮品賄選及虛偽遷徙戶籍妨害投票等案件。

檢方向中央社記者表示，這名參選人在今年4月至9月間，拜訪選舉區內選民時，贈送市價約199元的沐浴乳尋求支持，同時，另將親友的戶籍，從外地遷徙至選舉區內，查賄團隊在昨天持搜索票，執行搜索，並同步傳喚、通知涉案人、證人等13人到案。

檢方指出，訊問後，認為北埔鄉某村長參選人涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂、刑法第146條妨害投票等罪嫌，予以6萬元交保。其餘人請回。

檢方表示，參選人應以政見爭取選民認同，若用金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為，新竹查賄團隊將加強查賄力道，全力偵辦各種介選的犯罪行為。（編輯：方沛清）1111108

翁旭輝
追出人口販運集團 竹檢將9人起訴 20歲女子遭拘禁將送泰國工作 竹檢警及時救出
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族