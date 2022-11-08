禮品涉賄選 新竹縣北埔鄉某村長6萬元交保

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹地檢署今天表示，竹縣北埔鄉某村長參選人涉嫌禮品賄選及虛偽遷徙戶籍妨害投票等案件，涉犯公職人員選舉罷免法等罪嫌，訊後於以新台幣6萬元交保。

新竹地檢署提供新聞資料指出，檢察官翁旭輝指揮新竹縣政府警察局竹東分局、法務部調查局新竹縣調查站、北部地區機動工作站，共同偵辦新竹縣北埔鄉某村長參選人，涉嫌以禮品賄選及虛偽遷徙戶籍妨害投票等案件。

檢方向中央社記者表示，這名參選人在今年4月至9月間，拜訪選舉區內選民時，贈送市價約199元的沐浴乳尋求支持，同時，另將親友的戶籍，從外地遷徙至選舉區內，查賄團隊在昨天持搜索票，執行搜索，並同步傳喚、通知涉案人、證人等13人到案。

檢方指出，訊問後，認為北埔鄉某村長參選人涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂、刑法第146條妨害投票等罪嫌，予以6萬元交保。其餘人請回。

檢方表示，參選人應以政見爭取選民認同，若用金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為，新竹查賄團隊將加強查賄力道，全力偵辦各種介選的犯罪行為。（編輯：方沛清）1111108