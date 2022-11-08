司法院人事 高金枝升任台灣高等法院院長
2022/11/8 17:33
（中央社記者林長順台北8日電）司法院111年第8次人事審議委員會今天決議，調派台中高分院院長高金枝為台灣高等法院院長；新北地方法院院長陳賢慧為台中高分院院長；最高法院法官王梅英為新北地方法院院長。
司法院指出，新北地方法院試署法官陳宏璋、陳幽蘭、士林地方法院試署法官謝當颺、江哲瑋、桃園地方法院試署法官陳容蓉、陳布衣、蕭淳尹、台中地方法院試署法官何紹輔、南投地方法院試署法官楊亞臻、嘉義地方法院試署法官余珈瑢、高雄地方法院試署法官葉晨暘，試署服務成績都經審查及格。
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司法院表示，台中地方法院候補法官張美眉、南投地方法院候補法官羅子俞、高雄地方法院候補法官陳芷萱、劉珊秀、陳彥霖（調派司法院辦事），候補服務成績均經審查及格。
另外，同意發給台中高等行政法院法官黃司熒、台中地方法院法官賴恭利等2人稅務類型專業法官證明書；同意發給橋頭地方法院法官蔡牧玨行政訴訟類型專業法官證明書；同意發給新北地方法院候補法官沈易民事智慧財產類型專業法官證明書；同意發給台北地方法院法官溫宗玲、新北地方法院法官顧仁彧、李政達、苗栗地方法院法官劉奕榔等4人家事類型專業法官證明書。（編輯：李亨山）1111108
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