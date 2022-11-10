掃不法金流和選舉賭盤 警署查獲579案1654嫌

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）為遏止地下賭盤影響選舉，警政署刑事局今天表示，近日執行第2波查緝不法金流和賭博專案，共查獲579案、1654嫌，其中屏東吳姓組頭等嫌以當地鄉長投票張數下注牟利遭逮。

刑事局今天舉行「111年選前第2波查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」成果記者會，副局長黃家琦表示，因應九合一選舉在即，為防制境外資金透過地下管道和地下賭盤介入選情，於10月24日至11月9日發動第2波「選前查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」。

同時，動員全國警察機關同步查緝地下匯兌、洗錢水房及賭博犯罪，專案期間共查獲案件579件、犯嫌1654人，查扣不法所得合計達新台幣5.5億餘元，另清查地下匯兌、洗錢金額及投注賭資總計高達700億餘元。

刑事局偵四大隊副大隊長李名盛說明，日前獲知屏東縣內埔鄉、萬巒鄉有開設選舉地下賭盤情資，經報請屏東地檢署檢察官盧惠珍指揮偵辦，掌握長期在當地經營職業大賭場的41歲吳男利用自宅作為掩護，在內從事以年底九合一選舉的鄉長投票張數作為賭注標的和經營地下六合彩。

吳男等嫌藉此提供給不特定人士下注，賠率為1：1，並抽取賭金5%作為手續費，藉此謀取非法暴利並影響選舉公平性，專案小組分別於10月20日至11月9日期間進行3次搜索，在屏東縣內埔鄉、萬巒鄉緝捕9嫌到案，並查扣帳冊、現金88萬餘元、槍枝和毒品海洛因等贓證物。

全案詢後依涉違反公職人員選舉罷免法、妨害投票和賭博等罪移送屏檢續行偵處。

此外，刑事局偵九大隊第二隊和科技研發科利用網路情蒐和電腦技術，查知「泰八運動網」等網站為長期經營國內外運動賽事網路賭博網站，於專案期間在全國46處破獲廖嫌等47名從事經營運動簽賭的代理商。

警方初估下注賭資金額約3億元，查扣賭資現金275萬餘元，全案依法送辦。（編輯：張銘坤）1111110

刑事局偵九大隊第二隊和科技研發科利用網路情蒐和電腦技術，查知「泰八運動網」等網站為長期經營國內外運動賽事賭博網站，近期在全國46處破獲廖姓嫌犯等47名從事經營運動簽賭的代理商，並查扣大量贓證物，10日在記者會中展示。中央社記者黃麗芸攝 111年11月10日