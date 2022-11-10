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夫妻檔組網路博弈集團 1年不法獲利170億元

2022/11/10 17:24（11/10 17:36 更新）
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徐男與張女夫妻檔涉嫌組成網路博弈犯罪集團，設置賭博網站供中國民眾下注，1年不法獲利達新台幣170億餘元，檢警發動搜索偵辦，在2人住處查扣大量現金。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月10日
徐男與張女夫妻檔涉嫌組成網路博弈犯罪集團，設置賭博網站供中國民眾下注，1年不法獲利達新台幣170億餘元，檢警發動搜索偵辦，在2人住處查扣大量現金。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月10日
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（中央社記者蘇木春台中10日電）徐男與張女夫妻檔涉嫌組成網路博弈犯罪集團，設置賭博網站供中國民眾下注，1年獲利達新台幣170億餘元，警方共逮捕涉案57人到案，其中主嫌夫妻檔遭檢方聲押獲准，全案並持續擴大偵辦。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，中檢執行「斷水流專案」，針對轄內地下水房進行掃蕩，檢方先於今年8月間，指揮刑事警察局偵查第六大隊第六隊，會同台中市、新竹縣、台北市、新北市、台南市、彰化縣及南投縣等縣市政府警察局等單位，共同破獲1處網路博弈犯罪集團。

檢警查出，涉案的網路博弈犯罪集團在台成立機房，設置各種賭博網站供中國民眾下注，經查扣電腦主機、筆記型電腦、手機等贓證物，彙整統計犯罪集團1年不法獲利高達人民幣38億餘元（約新台幣170億餘元）。

專案小組持續向上溯源，追查博弈集團幕後首腦及不法所得流向，經數月深入追查後，鎖定主嫌44歲徐男與45歲張女夫妻檔，及集團總務、會計與幹部等人藏匿處所後，於今年11月初再次發動搜索偵辦。

檢方指出，全案總計搜索8處賭博機房、水房，拘提逮捕共57人，其中徐男與張女經檢察官複訊後，認定涉嫌賭博、洗錢等罪嫌重大，並有事實足認為有逃亡、勾串共犯之虞，向台中地院聲請羈押獲准，其餘55人分別以新台幣3萬至1萬元不等金額交保。

檢方表示，全案共查扣不法所得現金新台幣5039萬餘元，保時捷、賓士等進口車4部，與各式名牌手錶、名牌包等贓物；另經法院裁定扣押主嫌夫妻檔名下房產、金融帳戶及車輛，查扣不法所得總計約2億餘元。

至於涉案的博弈集團是否涉及選舉賭盤，檢方表示，不排除涉案，全案正擴大調查釐清。（編輯：謝雅竹）1111110

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