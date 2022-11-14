遭網友留言攻擊 鍾東錦競總女發言人報警

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無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部發言人陳怡樺（右1）在臉書遭網友留言謾罵攻擊，苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿（右2）14日會同多個婦女團體代表到競選總部替她加油打氣，呼籲女性若遭受類似霸凌對待，都應勇敢站出來。（鍾東錦競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部發言人陳怡樺在臉書遭網友留言謾罵攻擊，今天有婦女團體到總部替她加油打氣，陳怡樺說，捍衛女性權益，已報警，盼揪出幕後黑手。

陳怡樺指出，10月23日前往通霄鎮參加問政說明會，晚間把相關資訊和內容轉貼到個人臉書和網友分享，沒想到有屬名Shaoyang Yu的網友留言謾罵。

現任竹南鎮民代表、苗栗縣農會理事長的陳怡樺眼眶泛紅說，自己有家庭、孩子，家人都非常體恤，但看見這些謾罵留言，「真的非常憤怒、難過」；並表示，已向竹南警分局報案，希望警方盡快揪出幕後藏鏡人。

苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿今天會同多個婦女團體代表到競選總部，替陳怡樺加油打氣，呼籲女性若遭受類似霸凌對待，都應勇敢站出來。

鍾東錦競選總部也點名民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，希望能說清楚，這次網友對女性發言人的言語污辱是否與陣營網軍有關。

徐定禎回應，對陳怡樺遭受的事情深表遺憾，但面對鍾東錦陣營質疑感到莫名其妙，應是對方選情告急便製造事端，隨便潑髒水。

徐定禎說，各種不同網路留言，鍾東錦陣營為何不質疑是其他陣營做的，他會持續提出政見端出牛肉，爭取選民支持。（編輯：方沛清）1111114