深化信託角色 全律會18日舉辦實務論壇

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（中央社記者蕭博文台北15日電）全律會表示，家族企業屢因傳承導致接班亂象，顯示家族信託等機制是穩定經營關鍵，也需要法律專業協助，因此將於18日舉辦信託法律實務論壇，深化律師在信託的角色與功能。

全國律師聯合會今天發布新聞稿指出，將與高雄律師公會於18日在高雄萬豪酒店舉辦首場「信託法律實務論壇-『家與傳承』律師辦理安養信託與家族信託的跨業結盟協作」，屆時將預告信託應用的新趨勢。

全律會表示，家族企業屢因傳承導致經營權不穩及接班亂象，而中小企業絕大多數選擇傳承下一代，卻超過半數因欠缺法律專業協助而未能適時規劃，以致家族成員、企業及企業經理人於傳承之際捲入訴訟。

新聞稿指出，金管會已就企業或家族跨代傳承，研議建構發展家族信託的法制及稅制環境，但從簡易傳承模式（單純股權信託）到完整模式（結合股權信託、家族治理、公司治理與家族辦公室），均具高度法律內涵，法律專業的協助不可或缺。

全律會指出，為深化律師功能，已於3月間與高雄律師公會舉辦「信託律師專業課程培訓班」，全國計有177名律師取得信託專業課程培訓結業證書；高雄律師公會也已與高雄銀行、高雄市會計師公會、高雄市醫師公會簽立合作意向書。

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全律會表示，18日登場的信託法律實務論壇除邀請高雄銀行等單位，也邀請中華民國信託業商業同業公會、三信商業銀行等相關單位與會，探討安養信託、家族信託在法令和實務上面臨的問題及跨業協作方法。

新聞稿指出，希望能透過與政府機關、工商界、金融界及社福團體對談，深化精進律師在信託的角色與功能，並結合不同專業的共識與力量推展信託法制，打造共同服務平台，也期待跨業的結盟協作，能激發出更多火花，提供民眾更完整、易於親近及有溫度的信託相關規劃及法律服務。（編輯：李亨山）1111115