前高市議員涉貪 助理出庭作偽證開脫獲緩起訴

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）國民黨前高市議員陳粹鑾涉詐領助理費案，審理期間鄭姓助理出庭作證指自知低薪高報，是自願回捐差額為老闆開脫，雄檢今天依偽證罪處分緩起訴。另13名助理也因說謊遭送辦。

國民黨前高雄市議員陳粹鑾在職期間涉利用旅行社開立收據向高雄市議會請款新台幣3萬元，遭判3年8月定讞。但她在入獄後將政壇位置交棒給女兒鄭安秝，還在獄中「遙控」兒女製作不實助理名冊，事後再向議會以人頭浮報助理費，統計自民國99年起的9年多內，共詐取449多萬元。

高雄地方法院審理期間，傳喚陳粹鑾多名公費助理出庭作證，但有許多助理作證時企圖幫老闆說謊開脫。其中鄭姓助理遭依偽證罪送辦後坦承說謊，坦白是一時失慮才想幫老闆開脫。

高雄地檢署偵結，依鄭女犯後態度良好，犯罪情節輕微處分緩起訴，但須向公庫支付8萬元，接受法治教育2場次。其餘13名公費助理同樣被依偽證罪告發，目前正由雄檢偵辦中。

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高雄地檢署緩起訴書指出，鄭女在陳粹鑾貪污案審理期間供稱民國102年8月至104年6月；105年底至107年12月間擔任服務處公費助理，每月薪資僅2萬2000元至2萬5000元，但其所申報的公費助理薪酬卻是每月3萬至3萬5000元，其8000元到1萬元差額是自願回捐服務處，企圖為老闆陳粹鑾開脫。

不過，檢方查出她在偵查時早已供稱，當初根本不知道自己被低薪高報，是離職拿回銀行存摺才知道此事。由於鄭女證詞不一，檢察官直接將她依偽證罪告發送辦。（編輯：謝雅竹）1111116