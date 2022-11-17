嘉義縣市查獲3起賄選案 3樁腳交保

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義地檢署昨天分別查獲3起現金賄選案件，3名涉案樁腳以新台幣10萬元、5萬元和3萬元交保。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，檢方昨天分別指揮嘉義縣警察局刑警大隊、朴子分局、水上分局、嘉義市警察局刑警大隊、第二分局、刑事局偵九隊及調查局嘉義縣市調查站，偵辦嘉義縣市3起現金賄選案件。

檢方表示，朴子市某市民代表暨某里長候選人的樁腳侯姓女子，涉嫌以市民代表每票1000元、里長每票3000元向選民買票，經執行搜索、傳喚、訊問後，認為侯女涉及選罷法罪嫌重大，且有串證之虞，昨天晚間向嘉義地方法院聲請羈押，經法院訊問後，認為無羈押必要性，裁定10萬元交保。另到案選民6人均請回。

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檢方指出，嘉義縣水上鄉某鄉代候選人的樁腳陳姓男子，涉嫌透過鄰里關係，以每票500元向選民買票，經執行搜索、傳喚、訊問後，認為陳男涉及選罷法罪嫌重大，惟無羈押必要性，諭令3萬元交保，到案選民10人均請回。

另外，嘉義市西區某議員候選人的樁腳呂姓女子涉嫌以每票1000元向選民買票，經執行搜索、拘提及訊問後，認為樁腳呂女涉及選罷法罪嫌重大，惟無羈押必要性，諭令5萬元交保，到案選民5人均請回。（編輯：方沛清）1111117