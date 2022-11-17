台中港空貨櫃發現外籍女子遺體 檢方將解剖釐清死因

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中港貨櫃場1個空貨櫃昨天發現1名疑似外籍女子遺體，台中地檢署檢察官今天會同法醫相驗遺體，但因無法確認死因，將解剖遺體並採集DNA等檢體釐清死因，連繫美方進行確認死者身分等後續調查。

台中地檢署今天告訴中央社記者，台中港第32號碼頭貨櫃場昨天下午2時32分，經驗櫃員開櫃檢查1個裝卸的空貨櫃時，發現櫃內存有1具遺體，因而報警處理。

案經台中港務警察總隊今天向檢方報請相驗，經檢察官會同法醫相驗遺體後，初步確認死者為外籍女性，但無法確認死因。

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檢方指出，檢察官今天初步相驗後，當場指示警方封存貨櫃，及通知鑑識單位到場採證，並積極透過警政署駐美人員聯繫美方，提供貨櫃編號、載運船隻、貨櫃動態及死者遺體特徵等資訊，並將擇期解剖遺體，採集DNA（去氧核糖核酸）透過美方比對確認死者身分，以釐清確切死因。

檢警查出，透過貨櫃內遺留皮夾發現的證件，初步調查死者應為41歲美國堪薩斯州居民，但無法確認死者是否就是證件上的人士，事發貨櫃於今年10月22日由美國洛杉磯出發裝載至台灣，經了解報關時即為空櫃。（編輯：陳仁華）1111117