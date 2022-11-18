高雄鄭姓議員參選人涉開20桌賄選 橋檢起訴3人

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄鄭姓市議員參選人涉在茄萣區席開20桌宴請逾17名選民，每桌約4500元，橋檢獲報後依行賄罪將鄭男等3人起訴。另有陳姓議員參選人也涉辦餐會賄選，檢方諭知30萬元交保。

橋頭地檢署檢察官陳麗琇指揮法務部調查局高雄市調查處及高雄市政府警察局湖內分局偵辦鄭姓議員參選人賄選案，10月間通知及拘提鄭男等人到案複訊，分別諭知鄭男新台幣10萬元交保，白姓和萬姓共犯分別以10萬元及5萬元交保。

檢方調查，鄭男等人利用其兄弟會聚會機會，8月26日在高雄茄萣區一間海鮮燒烤餐廳訂位20桌，並以召開問政說明會名目宴請選民，初判至少17名選民到場，另也席開19桌宴請助選團隊、兄弟會成員等，每桌約新台幣4500元。且鄭男除指揮引導在會場放置姓名桌牌、掛設選舉競選布條及發放文宣，席間還由助選團隊帶領選民呼喊「當選」口號。

橋頭地檢署昨天偵結後，今天將鄭男、萬姓競選總幹事、白姓兄弟會成員等3人依違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪起訴。

此外，橋檢也查出高雄陳姓議員參選人涉以募款餐會為名，以每桌8000元席開13桌宴請130名選民，席間更進行選舉活動。檢警昨天前往搜索競選總部等處，傳喚陳女、龔姓競選總幹事、蔡姓樁腳和選民等21人到案，檢方訊後分別諭知陳女30萬元交保、另2人則以10萬元交保、其餘請回。（編輯：郭諭儒）1111118