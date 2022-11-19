金門烏坵鄉長2候選人全收押 縣選委會：照常投票

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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）金門縣烏坵鄉長候選人蔡燕明因唆使陳宗龍「虛偽陪選」鄉長，今天遭金門地方法院裁定羈押。金門縣選舉委員會表示，選舉照常進行投票；檢方表示，當選後將提起當選無效之訴。

由於選戰倒數，蔡、陳2人遭法院裁押，26日無論誰當選，都將出現「新任鄉長遭羈押」窘況。縣選委會接受中央社記者採訪表示，對於候選人遭羈押或交保的調查中案件，並不屬選務機關權責，因此無法評論或回應，仍依選罷法及選務進行程序辦好接續選務工作，即26日照常投開票。

縣選委會表示，今年選舉烏坵鄉選舉人數561人，以鄉長選舉來說，同額競選者必須獲得選舉人數20%票數才得當選；如2人參選，只需贏1票即可勝出。現任鄉長蔡永富2014年以226票勝出對手陳金城的113票；2018年連任則僅1人參選，獲得183票。

金門地檢署主任檢察官劉建志表示，檢方仍依既定程序處理全案，與當事人當選與否無關；但當事人當選後，檢方會在選務機關公告當選人名單之日起30天內，向法院提出當選無效之訴。

金門地檢署下午發布新聞表示，蔡女因擔心淪於同額競選，而其得票數又難以達公職人員選舉罷免法第70條所定最低當選票數（即選舉人數20%），將導致選舉無效；乃涉嫌唆使陳男「虛偽陪選」鄉長，以規避公職人員選舉罷免第70條最低當選票數限制。

金檢承辦檢察官協同支援查賄的台中地檢署檢察官，17日指揮金門縣警局金湖分局，並會同刑事局偵一隊、花蓮新城警分局等單位，持法院核發搜索票，搜索3處地點，傳喚5人到案說明。訊後蔡、陳2人，及另名蔡姓中間人犯嫌重大，且有勾串共犯及證人、湮滅證據之虞，昨晚向法院聲押獲准。

距離金門117公里的烏坵，面積1.2平方公里，行政區劃分為大坵村、小坵村，到今年8月戶籍人口有673人，但常住人口只有20、30人。居民對外交通主要靠每月2次的台中-烏坵快輪。（編輯：謝雅竹）1111119