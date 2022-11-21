彰檢再查獲現金賄選 檢察官即日起進駐警分局

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彰化縣竹塘鄉某鄉代候選人的杜姓樁腳以每票1000元行賄選民，檢警20日查獲現金4000元，杜姓樁腳也遭聲請羈押。（彰化地檢署提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月21日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）彰化縣竹塘鄉某鄉代候選人的杜姓樁腳以每票1000元行賄選民，檢警昨天查獲現金4000元，杜姓樁腳也遭聲請羈押；檢方指出，為維護選舉公平，檢察官即日起進駐各警分局。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，竹塘鄉某鄉民代表候選人的杜姓樁腳涉嫌以每票新台幣1000元向選民賄選，查扣現金4000元，經通知相關選民到案說明，檢察官訊問後，認為杜姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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彰化地檢署指出，此案由檢察官劉智偉昨天指揮彰化縣警察局芳苑分局、刑事警察大隊偵二隊、調查局彰化縣調查站、航業調查處、刑事警察局偵查第六大隊第三隊組成專案小組實施搜索。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，彰化地檢署表示，投票日將至，為維護選舉公平、排除任何不法手段介入選舉，檢察官即日起進駐轄區各警察分局，若接獲任何影響選舉情資，檢察官將立即接手，並採取適當偵查作為，強力維持選舉公平。（編輯：陳仁華）1111121