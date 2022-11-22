法醫所助日本海灘無名屍驗DNA 找到回家的路

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（中央社記者劉世怡台北22日電）去年11月，日本五島市海灘發現一具無名屍，因右大腿骨的螺釘僅銷往台灣等地，日警透過刑事局請法醫所比對DNA等，查到身分為失蹤的澎湖漁民，家屬日前赴日認領遺體順利返國。

法務部法醫研究所今天發布新聞稿指出，去年11月20日於日本長崎縣五島市海灘發現一具無名屍，無名屍僅剩脊椎骨、髖骨及左右股骨等，頭顱、上肢骨、脛骨及腓骨等都遺失。

日方推估死者死亡時間約數個月至一年，檢視無名屍骨骸發現右大腿骨有骨折固定骨釘及螺釘，依廠牌及醫療器材編碼，發現此醫材僅銷往台灣、中國、印度及南韓。

日方將無名屍DNA（去氧核醣核酸）型別資料比對日本的資料庫，並無相符；日本警察廳今年8月間將DNA資料函請內政部警政署刑事警察局進行比對，也沒有發現相符；刑事局函請法醫所協助比對。

法醫所將資料鍵入法醫DNA比對系統，與尋親家屬進行比對，赫然發現無名屍與尋親的章姓家屬等3人具有一親等血緣關係，經檢視當初家屬所提供失蹤人章姓男子的身體特徵，包含右大腿內有置入骨折固定醫材，此與日方提供的遺骨特徵吻合，確認無名屍身分就是失蹤的章姓男子。

章姓男子為澎湖縣西嶼鄉小門村漁民，去年7月27日清晨3時許獨自1人駕船出海捕捉小管，當日中午船隻在空殼嶼附近被經過漁船發現船上空無一人，緊急通報澎湖海巡隊出動警艇，並申請空偵機展開海空搜索，但未發現他的蹤影。

家屬之前為指認澎湖萬安鄉東北方海域發現的一具無名屍，而採樣3名家屬口腔棉棒，交由澎湖地檢署函送進行DNA比對，3名家屬與萬安鄉無名屍不符，法醫所將3名家屬DNA建檔並持續比對。

章姓男子落海時間正值夏季氣候，推測是台灣海峽附近黑潮海流由南往北，因此被帶往日本，最終擱淺於日本長崎縣五島市海灘。法醫所出具本案中英文版DNA鑑定報告交由刑事局，刑事局再傳送給日方。

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澎湖地檢署聯繫家屬後，家屬於11月14日在刑事局及外交部人員協助下，赴日辦理認領遺體，並於11月16日順利返國，也使「離鄉背井無名屍」能順利回家。

法醫所呼籲，家中如有親人失蹤未歸，除了向住處所轄分局通報列為失蹤人口，若經一段時間仍未尋獲者，家屬可向各縣市警察局或法醫所申請採樣檢體，希望在各單位努力合作之下，能為無名屍點亮一條回家的路。（編輯：李亨山）1111122