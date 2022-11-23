苗縣里長選舉每票1千 候選人、樁腳、選民均起訴

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗地檢署偵辦後龍鎮黃姓里長候選人及4名樁腳涉嫌分工以每票新台幣1000元向11名選民買票，經檢方偵查終結，今天將黃姓候選人、4名樁腳及1名涉嫌收賄選民提起公訴。

苗栗地檢署發布新聞稿指出，檢察官張文傑指揮苗栗縣警察局刑警大隊、竹南分局、內政部移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊共同偵辦後龍鎮里長選舉賄選案，查得黃姓里長候選人及4名樁腳，於今年11月間分工以每票1000元向11名選民賄選，尋求支持。

檢方表示，黃姓候選人及其中郭姓樁腳、1名選民雖否認犯行，但其他3名樁腳及10名選民均分別坦承行賄、收賄，經斟酌全部事證後，認罪收受賄賂的10名選民分別予以緩起訴或不起訴處分，其餘包括黃姓候選人、4名樁腳及否認犯行選民均依法提起公訴。

此外，苗栗地檢署也嚴加查察選舉幽靈人口，檢察官曾亭瑋指揮苗栗縣警局大湖分局、法務部調查局苗栗縣調查站等單位組成專案小組，傳喚通知大湖鄉林姓鄉民代表候選人及3名共犯、選民4人到案說明。

經檢察官訊問後，認為林姓候選人等人涉犯刑法第146條第3項、第2項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪之犯罪嫌疑重大，分別諭知林姓候選人以7萬元交保候傳，3名共犯均以3萬元交保候傳；其餘選民則分別諭知限制住居或請回。（編輯：陳清芳）1111123