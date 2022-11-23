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台東單日查獲3起現金賄選 首破選舉賭盤

2022/11/23 18:36
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（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東地檢署昨天查獲3件現金買票，鍾姓鄉民代表候選人涉嫌每票3000元賄選遭收押；另有某議員候選人黃姓樁腳涉買票，諭令2萬元交保。東檢也破獲今年首起選舉賭盤案件。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜今天告訴中央社記者，昨天執行3件現金買票及1件選舉賭盤案件。

鍾姓鄉民代表候選人涉嫌現金買票，檢察官洪清秀指揮台東縣警察局關山分局搜索鍾姓候選人住所，並傳喚鍾姓候選人及選民共6人到案。經檢察官訊問後，認為鍾姓候選人涉嫌以每票新台幣3000元現金交付賄賂選民，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，今晨向台東地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘選民5人均請回。

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另外，檢察官林永也指揮台東縣警察局台東分局員警，查獲某議員候選人及卑南鄉某鄉民代表候選人的黃姓樁腳以現金1000元買票，今天凌晨訊後黃姓樁腳諭知2萬元交保，5名選民均請回。還有某議員候選人林姓、張姓樁腳同樣涉現金賄選，訊後犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知限制住居後請回。

此外，陳筱茜表示，今年選舉地檢署首次破獲操控賭盤企圖影響選舉案件，檢察官馮興儒傳喚台東縱谷董姓組頭等14人到案，訊問後，認為董姓組頭犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知限制住居後請回。（編輯：謝雅竹）1111123

#陳筱茜
#台東地檢署
#洪清秀
陳筱茜
臉書散布候選人買票 違反選罷法檢調偵辦 台東查賄2000元買票 鄉代表候選人遭聲押
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