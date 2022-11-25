涉1票2000元賄選 嘉義梅山尋求連任村長遭起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義縣梅山鄉簡姓村長候選人為尋求連任，遭控以1票新台幣2000元賄選，外地返鄉車資每人還加碼2000元，日前被查獲，檢方今天依違反選罷法起訴。

嘉義地檢署發布的起訴書指出，簡姓村長候選人為現任梅山鄉某村村長，為尋求順利連任，於日前透過鄰里家戶拜訪時，以每票2000元及外地返鄉車資每人加碼2000元，交付有投票權的當地村民。

簡姓村長候選人分別交付2000元予王姓選民、交付1萬2000元予葉姓選民（含4票及2人份車資），要求王姓、葉姓選民及其家人須投票支持。

檢方日前指揮調查局嘉義縣調查站、嘉義縣警察局竹崎分局執行搜索，並傳喚簡姓村長候選人及選民到案，選民坦承收到1票2000元現金，檢方複訊後，認為簡姓村長候選人無羈押必要性，諭令以5萬元交保。到案的村民均請回。

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起訴書表示，簡姓村長候選人涉及公職人員選舉罷免法對有投票權人交付賄賂，而約定其投票權為一定行使罪嫌。檢方偵查終結，依法起訴。

檢方審酌簡姓村長候選人擔任公職多年，當知各候選人公平、自由進行競選活動，任何人都不應以金錢或其他非法手段加以破壞，考量簡姓村長候選人犯後坦承犯行，建請量處適當刑責。王姓、葉姓選民所涉投票收賄罪嫌，為緩起訴處分。（編輯：謝雅竹）1111125