宜蘭三星貴林村長候選人涉賄 20萬元交保

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）檢方今晚表示，張姓宜蘭縣三星鄉貴林村長候選人涉嫌以每票2000元至3000元現金買票，涉犯公職人員選舉罷免法的投票行賄罪，已諭令新台幣20萬元交保候傳。

台灣宜蘭地方檢察署發布新聞稿表示，經掌握張姓候選人涉案情資後，專案小組昨天持法院核發的搜索票，前往張姓候選人住處搜索，當場查扣10萬元現金，並拘提到案。

經檢察官複訊後，認為張姓候選人涉嫌賄選，犯罪嫌疑重大但無羈押之必要，諭令20萬元交保候傳。

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此外，專案小組日前偵辦宜蘭縣第十選區某縣議員候選人的3名樁腳，涉嫌以每票1000元買票案後，近日再循線追出其中簡姓樁腳的賄選現金，由候選人的廖姓親戚提供。

檢方指出，專案小組今天持法院核發的搜索票前往廖姓樁腳住處搜索，當場在皮包內查扣現金47萬6000元，並拘提到案。經檢察官複訊後，認為廖姓樁腳涉嫌賄選，犯罪嫌疑重大且有勾串之虞，已向法院聲請羈押禁見。（編輯：張銘坤）1111125