桃檢偵辦柬埔寨詐騙案 起訴萬源娛樂7成員

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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園地方檢察署偵辦柬埔寨詐騙案，發現「萬源娛樂」集團以高額獎金利誘國人出國，實則逼迫被害人進行詐騙等工作，檢察官偵辦後，今天依違反人口販運法等罪嫌起訴7名成員。

桃園地檢署上午發布新聞稿表示，檢察官調查發現，集團分工細膩，人事部佯稱從事文書作業或單純人事招募工作，並以待遇有高底薪及高額獎金誘騙，招募國人前往柬埔寨加入詐欺犯罪組織。

另外「後勤組」成員則分為2部分，除在柬埔寨負責電腦維護及體罰、傷害不配合或未達業績目標成員；國內成員則負責安排受騙國人出國前旅宿、人員看管、載送搭機及變造俗稱小黃卡的 「COVID-19疫苗接種紀錄卡」等工作。

桃檢說，集團蓄意隱瞞工作內容為組織詐欺犯罪、未成功召募國人赴柬埔寨，除非賠付新台幣60萬元贖金，否則不得返國，若有違規或業績未達標者，將遭受體罰、毆打、電擊、關入小黑屋密閉空間或轉賣他處等。

桃檢指出，犯罪組織成員透過這樣的模式，共詐騙28名以上國人，有26名國人受騙遠赴柬埔寨，其餘2人在出國前被救出。其中有12名被害人在入境柬埔寨後就遭沒收護照剝奪行動自由，有3名被害人因此支付5000美元（約新台幣15萬元）不等款項給犯罪組織後才獲放行回國。

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桃檢說，因為被告不同，且報請指揮機關不同，先後由不同檢察官辦理，在主任檢察官蔡妍蓁、楊植鈞召開專案會議，成立卷證分析小組，檢閱卷證後發現共同連繫因素，相互提供證據並共同偵查終結。

經檢察官林郁芬、林弘捷、陳嘉義偵辦後，對涉案的何姓、楊姓、蔡姓、詹姓、李姓和沈姓等7名成員，以刑法意圖營利以詐術使人出國、組織犯罪條例參與犯罪組織、人口販運防制法、偽造特種文書罪嫌提起公訴。（編輯：方沛清）1111129