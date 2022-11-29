北市殯葬處前副處長王文秀再涉貪 檢廉約談7人

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（中央社記者蕭博文台北29日電）台北市殯葬處前副處長王文秀涉洩漏採購資訊護航廠商，3月間遭搜索；北檢再查出王女另涉收賄數十萬元，今天指揮廉政署發動17路搜索，預計訊問王女等7名被告、3名證人。

檢廉今天傳訊的被告包括現任台北市文山區公所主任秘書的王文秀、一名殯葬處課長，其餘被告均為涉案廠商人員。

王文秀等人於民國108年至110年間，利用職務之便得知殯葬處多項採購資訊，涉嫌私下透露給特定廠商，甚至護航標案過關，涉嫌貪污治罪條例等罪。

台北地方檢察署今年3月間指揮廉政署，針對王文秀發動第一波搜索、約談行動；檢察官複訊後聲請羈押王女，但法院裁定以新台幣60萬元交保，全案持續偵辦中。

檢廉過濾第一波搜索扣得的手機電磁紀錄，運用數位鑑識分析技術查出，王文秀另涉嫌於108年間，藉由廠商投標殯葬處停車場標案、申辦生命紀念館業務等機會，向2家廠商分別收賄，金額總計約數十萬元。

檢察官認為，王女等人涉犯貪污治罪條例違背職務收賄等罪，今天指揮廉政署發動第二波搜索，兵分17路執行搜索，將約談王女等人到案釐清案情。（編輯：張銘坤）1111129