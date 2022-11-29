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南下參與演習遇國道追撞驚魂 23名官兵未受傷

2022/11/29 21:41（11/29 21:51 更新）
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賴姓男子29日駕駛搭載23名國軍人員的遊覽車行經國道3號394公里南下路段時，疑因未留意路況而發生追撞車禍，消防人員到場協助救出受困司機送醫治療，23名國軍人員則未受傷。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月29日
賴姓男子29日駕駛搭載23名國軍人員的遊覽車行經國道3號394公里南下路段時，疑因未留意路況而發生追撞車禍，消防人員到場協助救出受困司機送醫治療，23名國軍人員則未受傷。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月29日
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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）今天晚間國道3號屏東路段發生追撞事故，一輛搭載23名國軍人員的遊覽車，疑未留意前車減速而追撞，遊覽車司機一度受困，所幸救出後意識清楚，23名官兵均未受傷。

事故發生在晚間6時許，賴姓男子（53歲）駕駛遊覽車，車上搭載23名國軍人員，行經國道3號394公里南下路段時，當下因工務段正在執行排除掉落物勤務，行駛在前方的大貨車已煞車減速，但遊覽車司機疑似未留意狀況而追撞。

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屏東縣消防局九如分隊小隊長何士緯接受媒體聯訪指出，獲報趕抵現場發現遊覽車司機受困駕駛座，救護人員評估受困司機生命徵象穩定、意識清楚，但雙腳遭到變形車頭與方向盤夾住，立即用油壓破壞器材將人救出，所幸司機僅下巴2公分撕裂傷及下肢挫傷，送醫救治。

何士緯表示，遊覽車上搭載23名軍方人員，要前往仁壽營區參與演習，清查後，確認均無受傷。（編輯：謝雅竹）1111129

#何士緯
#屏東縣消防局九如分隊
#仁壽營區
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